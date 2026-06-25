Lärare till särskild undervisningsgrupp
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan / Grundskollärarjobb / Strömstad Visa alla grundskollärarjobb i Strömstad
2026-06-25
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp får du en viktig och meningsfull roll där du varje dag bidrar till elevernas kunskapsutveckling, trygghet och framtidstro. Du ansvarar för undervisning och mentorskap för gruppens elever och skapar en lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Med ett formativt och relationsskapande arbetssätt planerar, genomför och utvecklar du undervisningen utifrån elevernas behov, styrkor och progression. Du arbetar nära kollegor för att tillsammans skapa en röd tråd i planering, genomförande och bedömning, där elevens lärande alltid står i centrum. Genom ett tydligt och tryggt ledarskap gör du eleverna delaktiga i både undervisning och planering, vilket stärker deras motivation, ansvarstagande och tilltro till den egna förmågan.
I mentorsrollen bygger du förtroendefulla relationer och fungerar som ett viktigt stöd för elevernas kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling. Tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor bidrar du till att skapa en inkluderande, tillgänglig och utvecklande skolmiljö där alla elever får möjlighet att växa och nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med bred ämnesbehörighet och erfarenhet av undervisning och bedömning. Du är antingen legitimerad för att undervisa på 7-9. Du har god kännedom om NPF och agerar låg affektivt när situationen kräver det.
Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt. Har du dessutom god förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor ser vi fram emot din ansökan!
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334272/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Norra Linnégatan 4 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00 Jobbnummer
9979883