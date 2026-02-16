Lärare till lågstadiet.
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hallstahammar Visa alla grundskollärarjobb i Hallstahammar
2026-02-16
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Strömsholms skola är en enparallellig F-6 skola som ligger i Hallstahammars kommun. Vi är en liten skola med ca 115 elever. Vi har en otrolig fin skolgård med vacker natur som inbjuder till olika alternativa lekar. Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och gemenskap i skolan.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en driven och engagerad lärare som vill vara med och utveckla undervisningen och vår pedagogiska verksamhet på Strömsholms skola. Vi är nyfikna på dina idéer, ditt bidrag och vill ta del av dina erfarenheter på vår resa framåt! Om du brinner för elevers stimulans och utveckling i en skolmiljö med fin gemenskap är du varmt välkommen att söka! Du kommer ansvara för undervisning i åk F-3 och arbeta som klasslärare.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar noggrant, elevernas prestation och utveckling. Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan och informerar vårdnadshavare om elevernas utveckling. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar du för att säkerställa att uppsatta mål nås. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du skolans uppdrag och främjar kontinuerligt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3. Har du tidigare erfarenhet från att arbeta som lärare är det meriterande. Du har en god dialog med elever och vårdnadshavare för att skapa delaktighet och medinflytande. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper: Du är en självklar ledare med god struktur i ditt arbete. Du skapar lektioner med ett upplägg och ett innehåll som gör att eleverna upplever både motivation och lärlust. Självklart har du en god förmåga att föra dialog och skapa relationer med elever och vårdnadshavare, och du samarbetar med smidighet med övriga medarbetare på skolan.
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen fortgår löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306525-2026-10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Lina Lilja lina.lija@hallstahammar.se 0220-243 55 Jobbnummer
9745001