Lärare till Helsingborg - Spanska
2025-10-29
Vi söker nu en lärare som vill vikariera på en skola i Helsingborg i Spanska, åk 7-9. Vikariatet är på ca. 80%.
Vi på Vikarielärare hjälper skolor att kvalitetssäkra undervisningen när ordinarie personal inte har möjlighet. Vikarielärare finns till för att alltid bedriva viktig och meningsfull undervisning som håller samma höga kvalitet som ordinarie lärares.
Vi förmedlar lärare som kommer in och vikarierar och hjälper till när skolans egna pedagoger inte är där. Vi erbjuder undervisning, lektionsplanering, lpp-utformning, provrättning och annat som skolan kan behöva hjälp med av en legitimerad lärare med mycket goda referenser. Vikarielärare får tack vare sin unika profil in stora mängder förfrågningar från skolor.
Vikarielärare söker lärare inom alla ämnen och årskurser. Vikarielärare tar sig an såväl längre som kortare vikariat där allt mellan planering, bedömning, undervisning och betygsättning kan ingå.
Vi jobbar även med rekryteringar åt våra skolor. Är du behörig lärare så finns det chans att få ett nytt fast jobb genom oss direkt på en skola.
Uppdragen riktar sig bland annat till dig som;
brinner för undervisning men inte vill ha ansvaret för en klass/ämne,
funderar på att bli lärare eller studerar till lärare och vill samla på dig mer erfarenhet,
är pensionär,
på väg tillbaka från ett arbetsuppehåll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: ansokan@vikarielarare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helsingborg".
(org.nr 556987-8878), http://www.vikarielarare.se Arbetsplats
Vikarielärare Helsingborg Jobbnummer
9579256