Lärare till förskoleklass, Kyrkskolan
Nynäshamns kommun / Förskollärarjobb / Nynäshamn Visa alla förskollärarjobb i Nynäshamn
2025-12-30
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta med barn och ungas lärande och utveckling? Vill du utvecklas vidare i din yrkesroll och fortsätta göra skillnad? Då behöver vi dig! Välkommen med din ansökan!
I Nynäshamns kommun vill vi ge våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen. Här finns också plats för en aktiv, naturnära fritid med havet i sikte.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisningen i förskoleklass med elevens lärande i fokus. I nära samarbete med dina kollegor planerar och leder ni arbetet för att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande lärmiljö.
Hos oss står elevernas lärande och utveckling i centrum. Detta främjas bland annat genom ett starkt kollegialt lärande där ett formativt förhållningssätt genomsyrar den pedagogiska praktiken. Du arbetar både med gruppen och med individen och skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna fungera som läranderesurser för varandra.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Kyrkskolan ligger i Sorunda och är tvåparallellig med 340 elever i årskurs F-6. Våra fokusområden handlar om att vi ska vara en hälsofrämjande skola med hög måluppfyllelse, ha ett aktivt trygghetsarbete och engagerade och kompetenta medarbetare som ser varje elev. Ett välkomnande klimat är viktigt för oss liksom att vi samarbetar.
Vi har en inspirerande skolmiljö med en stor skolgård och närhet till natur. Det finns goda möjligheter till utomhuspedagogik. Vi som arbetar här utvecklar ständigt vår pedagogik för att den på bästa sätt ska möta elevernas behov.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• Legitimation och behörighet för arbete som lärare i förskoleklass
• Kunskap om aktuell läroplan
• Goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete i grundskolans åk F-3
• Kunskap/erfarenhet av specialpedagogiska perspektiv
Det är meriterande om du har:
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med NPF
Personliga egenskaper vi letar efter
För att lyckas i rollen som lärare i förskoleklass har du god pedagogisk insikt. Du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt samt skapar engagemang, arbetsglädje och delaktighet. Du bidrar till att skapa goda relationer och du är ansvarstagande. Då vi arbetar för ett nära samarbete i och mellan arbetslagen på skolan lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Vi värderar ett positivt förhållningssätt och ett personligt engagemang högt, och vi ser att du är initiativrik, strukturerad och har ett gott ledarskap.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semesterväxling och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Om du går vidare i urvalsprocessen och innan du blir erbjuden befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning (vikariat)
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SOR/2025/0053/022 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Rektor Sorunda rektorsområde
Sara Scot sara.scot@nynashamn.se 08-531 970 01 Jobbnummer
9666554