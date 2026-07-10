Lärare till flerlärarskap Grindtorpsskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-07-10
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Är du en engagerad och inspirerande lärare som gärna arbetar med elever som utmanar på olika sätt.
Vi söker nu en engagerad och kunnig lärare till vårt fantastiska team på lågstadiet! Är du en skicklig pedagog med erfarenhet av elever med NPF och flerspråkighet? Vill du vara en del av en arbetsplats där flerlärarskap är en naturlig del av arbetssättet och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor? Då är det här rätt möjlighet för dig!
Som lärare är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga. I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt bedömning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgrupper. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. I din roll samverkar du främst med de andra lärarna i årskursen och elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Se till att undervisningen blir tillgänglig för alla elever
Undervisning i lågstadiets teoretiska ämnen
Tillsammans med ditt årskursteam kartlägga elevers kunskaper
I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgrupper. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med myndigheter och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Vi erbjuder dig
Vi på Grindtorpsskolan söker nu en grundskollärare för årskurs 2 som vill vara en del av vårt flerlärarskap. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor i ett dynamiskt och stödjande arbetsklimat där vi tillsammans skapar en lärandemiljö för våra elever. Vi har förstärkt undervisningen i åk 1-3 med en extra lärare/åk.
Tjänsten är på ett läsår.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och stödjande arbetsklimat där samarbete är i fokus.
En engagerad och kompetent arbetsgrupp där varje lärare bidrar med sina styrkor.
En arbetsmiljö där vi tillsammans tar ansvar för varje elevs utveckling.
Goda möjligheter att påverka skolans och undervisningens utformning.
Du som söker till oss
Krav: Lärarlegitimation – (med utbildning för uppdrag)
Mycket god svenska i tal och skrift (vi tillämpar språktest)
Meriterande: Vi söker någon som har förmågan att utveckla och förbättra din undervisning och kan anpassa undervisningen efter elever och situation. Har du dessutom erfarenhet av läraryrket och har arbetat med Singaporematte och läsinlärning så kommer du passa in hos oss. Vi söker en lärare som vill arbeta i team och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Erfarenhet av att arbeta som lärare. (I första hand i det som tjänsten avser)
IKT-kunskap (Google)
Erfarenhet av V-Klass
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-07-10Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Lagmansbacken 12 (visa karta
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145 56 NORSBORG Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9998826