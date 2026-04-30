Lärare textilslöjd
2026-04-30
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker nu en lärare i textilslöjd till Nossebro skola F-6, en skolenhet med ca 200 elever och Jonslund F-6 skola med ca 150 elever. Vår vision är att alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar. I kommunen finns det fyra skolor, Bredöl F-6, Jonslund F-6, Nossebro F-6 och Nossebro 7-9.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som lärare i textilslöjd i Essunga kommun kommer du att spela en central roll i att främja kreativitet och praktiska färdigheter hos våra elever. I denna position ansvarar du för att planera och genomföra lektioner i syslöjd, där du vägleder elever genom olika projekt som uppmuntrar deras fantasi och innovationsförmåga. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, vilket kräver en stark samarbetsförmåga och ledarskap för att skapa en inspirerande och lärorik miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Utformning av lektioner och projekt som främjar elevernas kreativitet.
Bedömning av elevers arbete och tillhandahållande av konstruktiv feedback.
Arbete med olika material och tekniker för att utveckla elevens hantverkskunskaper.
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa en helhetssyn på utbildningen.
Delta i skolans utvecklingsarbete och bidra till ett positivt arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i textilslöjd och vill arbeta med elever i årskurserna 2-6. Vi söker en kreativ, engagerad och kunnig textilslöjdslärare till våra nyfikna och arbetsvilliga elever på Nossebro och Jonslunds skolor.
Självgående: Vi söker en slöjdlärare som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du bör kunna planera och genomföra lektionsarrangemang utan att behöva ständig vägledning, samt anpassa undervisningen efter elevers behov och förutsättningar.
Samarbetsförmåga: Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team och samarbeta med kollegor, elever och föräldrar. Du måste kunna kommunicera effektivt och dela med dig av idéer och erfarenheter för att skapa en inspirerande lärandemiljö.
Ledarstil: Du ska ha en naturlig förmåga att leda och motivera dina elever. Din ledarskapsstil bör vara inkluderande och uppmuntrande, så att varje elev känner sig sedd och hörd, och därmed kan växa och utvecklas inom ämnet slöjd.
Strukturerad undervisning: Vi värdesätter en strukturerad och tydlig undervisningsmetod. Förmågan att planera lektioner och aktiviteter på ett systematiskt sätt, samt att dokumentera elevernas framsteg, är centrala krav för denna tjänst.Övrig information
Tillsvidaretjänsten är på 60% med start höstterminen 2026.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916), http://www.essunga.se
Sturegatan 4 (visa karta
)
465 82 NOSSEBRO Arbetsplats
Sektor utbildning, Grundskolan, F-6 skolan Kontakt
Anna-Karin Lindberg 0512-57041 Jobbnummer
9884304