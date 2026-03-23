Lärare specialidrott snowboard, Liljaskolan
2026-03-23
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Lärare specialidrott snowboard på Liljaskolan.Dina arbetsuppgifter
Som specialidrottslärare på Liljaskolan ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen för elever på Nationell idrottsutbildning med inriktning snowboard. Du har regelbunden kontakt med elever och vårdnadshavare för elever som läser på Nationell idrottsutbildning. Du ansvarar tillsammans med övriga specialidrottslärare för att utforma och underhålla träningsarenorna. Du ingår i ett arbetslag med övriga specialidrottslärare på skolan.
Vill du veta mer om uppdraget kontakta Sofia Stoltz-Lejon, rektor på 070- 378 25 18.Kvalifikationer
Du har praktisk och teoretisk kunskap om sporten snowboard och det är meriterande om du har kunskaper om tävlings- och träningsverksamhet inom sporten. Du är en pedagogisk ledare med ett tryggt och gott ledarskap i och utanför klassrummet och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov.
B-körkort är ett krav, skoterkort och förarbevis för pistmaskin är meriterande.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde 12 augusti 2026. Tillsvidare gäller om du har en lärarexamen och en lärarlegitimation inom området, annars visstid läsåret 26/27.
Vi tillämpar löpande rekrytering så kom in med din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 20/4.
Lön efter överenskommelse. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Enligt överenskommelse om erforderliga beslut fattas.
Medtag utdrag ur belastningsregister vid eventuell intervju.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/33".
Detta är ett heltidsjobb.
Körkort krävs för detta jobb.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liljaskolan
Sofia Stoltz-Lejon 070-3782518
