Lärare SFI, SVA, ENG

I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker dig som vill jobba inom Vuxenutbildningen!
Vuxenutbildningen Upplands-Bro erbjuder skolformsdelarna svenska för invandrare (SFI), grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesutbildningar och yrkeshögskola.
Kommunens egen Komvuxskola ligger centralt i Kungsängens centrum.
Arbetsbeskrivning
Uppdraget som lärare i SFI, svenska som andraspråk och/eller engelska innebär undervisning på dag- och kvällstid samt eventuellt distans. Undervisningen vi erbjuder är framför allt i klassrum, men är under utveckling för att ha stora digitala inslag. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med kompetenta kollegor och stort fokus på språkundervisning.
Allt arbete utgår ifrån skolenhetens vision med ledorden Trygghet, Lärande och Framtid och kommunens organisationsfilosofi; Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Skolan bedriver undervisning som kännetecknas av tydliga mål och höga förväntningar på de studerande.
Vi söker dig som:
- Är lärare med behörighet och/eller har lärarerfarenhet i svenska som andraspråk på SFI och grundläggande kurser (minst 30-45hp) och/eller i engelska på grundläggande nivå.
- Har god datorvana, eftersom undervisningen bedrivs med en kombination av analoga och digitala läromedel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att du ska trivas i rollen ser vi att du är en stabil och flexibel person som trivs med elevnära relationer och en verksamhet som är föränderlig. Du trivs också med att arbeta i nära kollegialt samarbete då skolan är inne i en spännande fas av utvecklingsarbete.
Stämmer detta in på dig hoppas vi att du är intresserad av att söka jobbet hos oss!
Vi erbjuder
Vuxenutbildningen är en verksamhet med hög förändringstakt där vår målsättning är att erbjuda kommunens invånare en verksamhet av hög kvalitet. Vi möter förändringar med nyfikenhet och utvecklas för att möta framtidens behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra studerande.
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på hel-eller deltid under våren med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde den 11 februari eller utifrån överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 15 februari, 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. Tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
