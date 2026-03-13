Lärare Sfi Och Svenska Som Andraspråk Sifa
Välkommen till oss
SIFA, Stockholm intensivsvenska för akademiker, är en av skolorna på Komvux Södermalm.
På Komvux Södermalm erbjuds stockholmarna en fysisk plats där vuxenutbildningens olika delar samlas: SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning och stödfunktioner. Här får du möjlighet till ett utvecklande arbete och till att vara delaktig i utvecklingen av morgondagens Stockholm. Du erbjuds en centralt belägen arbetsplats på Södermalm.
På SIFA erbjuder vi eleverna intensiva utbildningar inom Svenska som andraspråk. Eleverna studerar i sammanhållna grupper med fast kurslängd, både inom SFI och inom Svenska som andraspråk. Vi erbjuder olika inriktningar beroende på de studerandes tidigare professionella bakgrund. Tre av våra utbildningar är så kallade SFX som vänder sig till elever med akademisk examen inom en rad områden, så som samhällsvetare, ekonomer, ingenjörer och pedagoger. Vi erbjuder även Intensiva studier i svenska som vänder sig till studievana elever. Läs gärna mer på vår hemsida: sifa.stockholm.
Utifrån ökat elevunderlag utökar vi nu verksamheten och söker två lärare med kompentens för och stort intresse av undervisning i svenska som andraspråk i klassrum.
Vi erbjuder
På SIFA blir du en del av ett kollegium som gärna delar med sig, samarbetar och som har lång och gedigen erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.
Din roll
Tjänsten ingår i enheten för SIFA och din undervisning förläggs i första hand inom SFX, men kan även komma att förläggas inom utbildningen Intensiva studier i svenska. Undervisning på SFI-nivå samt i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå kan bli aktuellt.
Arbetet inkluderar sedvanliga arbetsuppgifter som lärare såsom:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning
Betygsättning
Anpassa undervisning efter elevers behov
Delta i skolans utvecklingsarbete
Samarbeta med kollegor och andra professioner
Använda digitala verktyg i undervisningen
Bedriva elevcentrerad undervisning
Dokumentera och följa upp elevers framsteg
Undervisningen är förlagd både dagtid och kvällstid och kan ske både i klassrum och fjärrdistans. Som lärare kommer du att undervisa och stödja vuxna studerande i deras lärande genom att använda innovativa och inkluderande pedagogiska metoder.
Din kompetens och erfarenhet
Lärarexamen med behörighet inom:
SFI och Svenska som andraspråk
Erfarenhet av vuxenutbildning
Erfarenhet av och god kunskap inom att använda digitala verktyg i undervisningen
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha lärarbehörighet och legitimation i svenska som andraspråk med 90 hp i SVA. Bifoga även din lärarlegitimation till din ansökan. Du ska också ha erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning, en god pedagogisk insikt om vuxnas lärande samt god digital kompetens som används för att stötta och utmana eleverna i deras lärande. Meriterande om du har yrkeserfarenhet eller utbildning inom någon av våra SFX-branschområden; ingenjör, arkitekt, ekonom, jurist eller samhällsvetare.
Som person är du mål- och resultatorienterad. Du är intresserad och engagerad i undervisning och elevernas lärande. Du besitter en mycket god samarbetsförmåga. Du är också engagerad och nytänkande och arbetar systematiskt med utveckling av din undervisning och är öppen för olika perspektiv. Du är intresserad av att lära och är flexibel och anpassar dig till nya förutsättningar, samt arbetar aktivt med problemlösning och kommer med konstruktiva förslag för att förbättra undervisningen. Du är självgående som lärare och är van att driva och bidra i utvecklingsarbete som rör verksamheten. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av särskilt stor betydelse!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att du hör av dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
