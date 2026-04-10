Lärare, Restaurang och Livsmedelsprogrammet till IM
2026-04-10
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Hos oss på Introduktionsprogrammen (IM) får du en nyckelroll i att utbilda nästa generation av skickliga restaurangbiträden.
Som lärare hos oss ansvarar du för att ge eleverna de verktyg de behöver för att lyckas i branschen. Undervisningen omfattar kurserna:
• Matlagning (Nivå 1)
• Livsmedelshygien (Nivå 1)
• Servering (Nivå 1)
• Service och bemötande (Nivå 1)
Utöver undervisningen har du ett delat mentorsansvar tillsammans med en kollega, där ni stöttar elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling.
Det här är tjänsten för dig som drivs av att kombinera pedagogik med hantverksskicklighet. Hos oss får du:
• Var med från start, med möjlighet att starta upp och utveckla vårt nya yrkespaket.
• Branschkontakt, där du blir den viktiga länken mellan skolan och arbetslivet. Att vårda och utveckla relationer med lokala restauranger och företag är en central del av rollen för att säkra högkvalitativt lärande i arbetslivet (studiebsök o.s.v.).
• Arbeta i en tillsammansmiljö, där samarbete och elevens framgång står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare med lärarlegitimation/lärarexamen inom Restaurang och livsmedelsprogrammet, eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en trygg förankring i restaurangbranschen och brinner för att förmedla din kunskap till ungdomar. Är du inte utbildad lärare men har lång erfarenhet från branschen och en vilja att jobba med ungdomar? Sök gärna tjänsten ändå.
I ditt arbetssätt ser vi att du:
* Har ett relationellt förhållningssätt och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor som vårdnadshavare.
* Är positiv och driven och har en vilja att utveckla både dig själv och programmet du blir en del av.
* Är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad.
* Är kunnig inom dina ämnen och delar med dig av dina kunskaper i arbetslag och ämneslag.
* Du har en hög digital kompetens och har lätt för att lära dig nya system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Välkommen med din ansökan - följ med på vår resa!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318511 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-88 60 00 Jobbnummer
9847086