Lärare på El- och energiprogrammet
Köpings kommun, Ullvigymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Köping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Köping
2025-08-25
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Ullvigymnasiet i Köping
Ullvigymnasiet erbjuder totalt tolv nationella gymnasieprogram som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser, samtidigt utvecklar vi våra introduktionsprogram efter Skolverkets riktlinjer. Vi är stolta över vår skola som står för kvalitet, kreativitet och innovation. Samarbete, öppenhet, trygghet och trivsel är viktiga delar i vårt arbete. Genom ett nära samarbete med näringslivet i regionen utvecklar vi ständigt våra program.
Vi arbetar efter mottot: Ullvi - en skola där varje dag är meningsfull och varje individ värdefull.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare ingår undervisning, planering och uppföljning, samt att med ett nyfiket förhållningssätt följa och stötta varje elev i dess utveckling och lärande. Du kommer att hålla i undervisning på El- och energiprogrammet med inriktningarna Elteknik och Automation. Vilka kurser du undervisar i kan komma att variera över tid. Undervisningen kan ske både utifrån klassrumsundervisning och praktisk undervisning. Vi ser det som en styrka att kunna erbjuder våra elever ett varierat utbud av utbildningsformer.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet inom el- och energiprogrammet, eller som är utbildad och erfaren elektriker med intresse av att bli yrkeslärare.
ECY certifikat är meriterande.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola
Tillsättning av tjänsten sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Ullvigymnasiet Kontakt
Rektor
Joakim Skoglund joakim.skoglund@koping.se 0221-254 91 Jobbnummer
9472938