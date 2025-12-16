Lärare naturturism
2025-12-16
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa på inriktning Naturism inom Naturbruksprogrammet där du ansvarar för elever i årskurs 1 och 2. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning och schemabrytande aktiviteter inom inriktningen, detta innefattar även resor och övernattningar med elever. Du ansvarar även för APL i nämnda elevgrupper.
Exempel på kurser inom inriktningen:
Naturturism 2
Marken och växternas biologi
Mångbruk av skogPubliceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Det är meriterande om du har:
• Lärarlegitimation men vi värderar kännedom om bransch tungt
• Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt. [Beskriv dina övriga valda KBR-kompetenser]
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
