Lärare Med Specialpedagogisk Kompetens
2025-10-18
Nils Månssons Friskola är en liten skola på landet med 70 elever. På vår skola arbetar alla för samma sak tillsammans. Här känner alla alla barn och ser vårt ansvar för dem som gemensamt. Det innebär också att vi hjälps åt att åstadkomma det bästa för alla barn och att man aldrig upplever att man arbetar ensam. Vi har en holistisk profil som innebär att vi ser till hela barnet, kropp, själ och hjärna. Hela barnet måste må bra och "få näring" för att utvecklas väl.
Vi behöver nu tillskott i vår personal med en speciallärare eller en grundskollärare med lång erfarenhet och specialpedagogisk kompetens. Tjänstens utformning är beroende av sökandens erfarenhet, kompetens och lämplighet.
Den vi söker behöver vara helt prestigelös, mycket flexibel, älska barn oavsett deras egenheter och vara beredd att samverka. Stor vikt läggs vid lämplighet utifrån vår profil.
Lärarlegitimation är ett absolut krav
Tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: ansokan@nilsmanssonsfriskola.se
Nils Månssons Friskola AB
Nils Månssons Friskola
Lisa Ferlinger lisa.ferlinger@nilsmanssonsfriskola.se
