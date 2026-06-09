Lärare med speciallärarfunktion åk. 7-9, svenska, Fredriksdalskolan
Lidköpings Kommun / Grundskollärarjobb / Lidköping Visa alla grundskollärarjobb i Lidköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Fredriksdalsskolan är en skola med ca 330 elever. Fredriksdalskolan - möjligheternas skola. \nFör oss är skolan en viktig och meningsfull plats för både elever och personal. Vi jobbar för en skola som präglas av positiva möten, lustfyllda lärmiljöer, gemenskap och delaktighet. Vi förstärker det positiva och utgår från det som fungerar.\nVi stimulerar och motiverar alla elever att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse och att känna framtidstro. Digitala och formativa lärprocesser är en självklar del i att stödja varje elevs lärande.
Om jobbet
Vi söker en speciallärare som ska arbeta inom grundskolan på en högstadieskola.
Som speciallärare på kommer du att arbeta nära lärarna och elevhälsoteamet på skolan. Elever som har behov av särskilt stöd behöver dig och din undervisning. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor utmana eleverna i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Du får ett särskilt ansvar för att elever med behov av särskilt stöd får tillgång till det. Du samordnar åtgärdsprogram som lärare, specialpedagog och du tillsammans har upprättat.
Du kommer undervisa enskilda elever och elever i mindre grupp.
Vem är du?
Du är legitimerad speciallärare/lärare med behörighet att undervisa i grundskolan i svenska, engelska eller matematik. Stort fokus läggs på din förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Du är flexibel och tycker om att jobba tillsammans med andra professioner.
Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.
Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidare 100% med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Annan arbetstidsreglering än ordinarie Bilaga M kan komma att bli aktuell för tjänsten.
Rekrytering sker löpande.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Sektor bildning, Grundskola F-9, Fredriksdalskolan Kontakt
Rektor
Patrik Tigerberg patrik.tigerberg@lidkoping.se 0510-770625 Jobbnummer
9955340