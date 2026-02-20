Lärare med inriktning fritidshem, visstidsanställning
2026-02-20
I Bromölla ligger Dalaskolan Norra som är en F-6 skola där ca 260 elever och 35 vuxna arbetar tillsammans. Skolverksamheten är uppdelad i åldershomogena klasser från F-klass till åk 6. Skollokalerna delas med tre fritidsavdelningar som tar emot eleverna på morgon- och eftermiddagstid samt under loven.
På vår skola har vi trygga, glada och kunskapstörstande elever som hela tiden utvecklas socialt, emotionellt, kulturellt och kunskapsmässigt såväl självständigt som tillsammans med andra. Här tar vi hänsyn till elevens utveckling, mognad och förmågor.
Eleverna är medvetna om att de själva måsta ta ansvar för sitt lärande. Efter sin skoltid här hos oss på Dalaskolan Norra är ungdomarna väl rustade för ett livslångt lärande i en föränderlig framtid.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan arbeta som lärare med inriktning fritidshem under en kortare period. Ditt uppdrag bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan.
Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och arbetslaget på fritidshemmet. I tjänsten ingår vissa arbetsuppgifter på mellanstadiet men du arbetar i huvudsak på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är lärare med inriktning fritidshem eller har en fritidspedagogutbildning
• gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära
• är trygg och stabil i din vuxenroll och med en god förmåga att bygga goda relationer.
• har god samarbetsförmåga, lyssnar och har förståelse för människors olika
förutsättningar att lära.
• har mycket god kunskap inom NPF
Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans och fritidshemmets läroplan. Tillsammans med arbetslaget planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt för eleven och elevgruppen. Då vi tror på kollegialt lärande är samarbete med både elever och personal av stor vikt och att du har förmågan att ta egna initiativ och eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
