Lärare matematik åk 7-9
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-03-24Beskrivning
Tegnérskolan är Säffle kommuns enda högstadieskola.
Skolbyggnaden renoverades år 2010 och genomgick under 2015/2016 både om- och tillbyggnation. Nu inrymmer den totalt ca 440 elever fördelat på 18 klasser från höstterminen i tre hemvister i årskurserna 7-9.
Tegnérskolans vision är "Tillgänglighet för allas rätt att utvecklas". Undervisningen ska anpassas utifrån elevernas behov och personalen har höga förväntningar på att eleverna skall nå goda resultat. Dina arbetsuppgifter
Vi söker tre matematiklärare med behörighet i matematik och gärna i kombination med andra ämnen för undervisning i åk 7-9. Tjänsterna tillsätts från och med läsåret 2026/27 då två av våra matematiklärare går i pension.
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i grundskolans årskurs 7-9. Tillsvidaretjänsterna innefattar klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.
Som lärare i matematik ingår du i ett större ämneslag samt mindre arbetslag där du främst undervisar klasser i din hemvist men undervisning eller resurs i matematik i andra hemvister kan bli aktuellt.
Ämneslaget i matematik leds av kommunövergripande förstelärare. Skolan använder Magma som kartläggningsverktyg samt som komplement till läromedlet Scala. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap och arbetar för att undervisningen ska vara tillgänglig för alla elever. Du utgår från gruppen- och individens behov i din planering av undervisningen. Du har god samarbetsförmåga och vill tillsammans med dina kollegor utveckla och förbättra skolans verksamhet och resultat. Sökande ska ha för anställningen föreskriven lärarutbildning/legitimation.
Tegnérskolan arbetar för att utveckla undervisningen i matematik och strävar efter en ökad måluppfyllelse. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla ämnet matematik, ser vinster med kollegial samverkan, har erfarenhet av att ta sig an utmaningar för att öka elevernas motivation och möjlighet till vidare studier.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tegnerskolan Kontakt
Johanna Svärd +46(0)533681180 Jobbnummer
9815097