Lärare/klasslärare till Exposkolan, vikariat
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Exposkolan är en 4-6 skola med ca 260 elever fördelat på 12 klasser.
Våra lärmiljöer är öppna och ljusa, lektionssalarna har flexibla lösningar för att kunna möta dagens krav när det gäller digital undervisning samt kunna anpassas efter den enskilda elevens behov. Skolan är en teknik och IT-inriktad skola och vi arbetar med en-till-en lösning där alla elever erbjuds egen iPad.
Nytt är spännande, utmanande och kul.
Tillsammans har vi stor erfarenhet, en enorm vilja och drivkraft att skapa den bästa skolan för våra elever. Vi arbetar efter mottot att alla elever skall känna att de kan, vill och vågar!
Det viktigaste är att du alltid arbetar för eleverna och deras bästa. Du möter dem med ett leende på morgonen. Du är, liksom vi, övertygad om att tillsammans är en framgångsfaktor. Dina arbetsuppgifter
Inför hösten har vi två tjänster tillgängliga som vikariat pga föräldraledigheter. Till åk 6 behöver vi klasslärare som undervisar i ma och no-ämnen. I åk 5 söker vi en lärare som är behörig att undervisa i flera ämnen som ma, sv, eng samt so-ämnena. Sedvanliga uppgifter som planering av undervisning, utvecklingssamtal, kontakt med vårdnadshavare och elever tillkommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i nämnda ämnen, vi ser gärna att du är behörig i kärnämnen, sva och no alt so ämnen. Vi ser att du har god kunskap om skolans uppdrag och tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete. Vi ställer höga krav på kunskaper om att bredda klassrummet genom ledning och stimulans samt på dokumentation i arbetet med eleverna. Vidare har du som söker, goda IT- kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Urval och intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Exposkolan Kontakt
Hanna Johansson, rektor 0370-377901 Jobbnummer
9759333