Lärare inriktning fritidshem
2026-02-27
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Är du intresserad av uppdraget som lärare i fritidshem på Bymarkens skolområde i Jönköping? Då är just du välkommen att söka tjänst hos oss!
Du kommer att ansvara för verksamheten på fritidshemmet tillsammans med övriga kollegor. Du kommer att arbeta med planering, genomförande och utveckling av undervisningen i fritidshemmet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
- Planera, genomföra och följa upp aktiviteter som stärker förankringen till läroplanens mål samt övriga styrdokument i grundskolans uppdrag.
- Ha ett helhetsperspektiv över elevernas utveckling och lärande.
- Ge elever möjlighet att lära på nya kreativa sätt och tillämpa kunskaper i praktiken.
- Säkerställa att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång.
- Utveckla elevernas förmåga, sociala utveckling och tilltro till sig själva.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Främja en god lärmiljö som möter eleverna på deras fritid.
Välkommen till oss
Vårt skolområde består av två grundskolor, Hisingstorpsskolan F-6 och Vätterslundsskolan F-3. Skolorna är belägna i natursköna omgivningar på Bymarken i de västra delarna av Jönköping med närhet till naturen och respektive skolas "skolskog".
Hisingstorpsskolan är en skolenhet med elever i årskurs F-6. På skolan finns i dagsläget cirka 450 elever och 70 anställda. Skolan är organiserad i ett arbetslag kring varje årskurs och det finns fem fritidshem på skolan.
Vätterslundskolan är en mindre grundskoleenhet med elever i årskurs F-3 organiserad på liknande vis med cirka 80 elever och 10 anställda.
Skolområdet präglas av medarbetarnas strävan att bedriva undervisning av mycket god kvalitet, studiero och hög måluppfyllelse. Vi arbetar aktivt med rastverksamhet och rörelseglädje som en del i trygghetsarbetet.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden: gemenskap, trygghet, glädje, lärande och respekt. Vi är måna om varandra och arbetar för att vi tillsammans skapar en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Du får gärna läsa mer om vårt skolområde på skolornas hemsidor.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har examen och legitimation som lärare med inriktning mot fritidshem. Är du i slutet av din utbildning och ännu inte har fått din legitimation är du också välkommen att söka. Du har behörighet att undervisa i något eller några ämnen samt har stort intresse för att arbeta med att vidareutveckla fritidsverksamheten.
Du är förtrogen med läroplanen och trygg i din roll och med de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Med god samarbetsförmåga och starkt elevfokus bidrar du till helheten - både i arbetslaget och i hela skolans utveckling.
Du utgår från elevernas individuella förutsättningar med målet att få dem att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
Du förväntas ha god vana att dokumentera ditt arbete och har god kompetens gällande IT och digitala verktyg. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
