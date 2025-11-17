Lärare, idrott och hälsa - Mogärdeskolan
2025-11-17
Publiceringsdatum 2025-11-17
Inspirera, motivera och bidra till elevers utveckling! Till Mogärdeskolan söker vi dig som är legitimerad F-6-lärare i idrott och hälsa.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor som delar tankar, idéer och erfarenheter. Du planerar och genomför undervisning i idrott och hälsa, och skapar förutsättningar för rörelseglädje, motivation och trygghet. Du dokumenterar och följer upp elevernas utveckling och har en levande dialog med både elever och vårdnadshavare.
Mogärdeskolan ligger i hjärtat av Vetlanda och har cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs sex. Integrerat i skolans lokaler finns även en anpassad grundskola med inriktning ämnen. Här möts du av mångfald, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och en kollegial kultur med fokus på trygghet och lärande.
Vi söker dig som är trygg, stabil, lyhörd och empatisk. Du har lätt för att skapa goda relationer och är bra på att engagera och involvera eleverna. Du ser möjligheter framför hinder och har en kommunikativ och reflekterande hållning i ditt arbete.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
* Behörig lärare i idrott och hälsa för årskurs F-6.
* Tidigare yrkeserfarenhet som lärare är meriterande.
* Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Rektor
Maria Pannwitz maria.pannwitz@vetlanda.se 0383-974 93 Jobbnummer
