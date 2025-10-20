Lärare i tyska 50% Fröviskolan 7-9
2025-10-20
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesberg
Fröviskolan 7-9 söker nu en utbildad lärare i tyska på 50%.
Skolan är en kommunal skola. I dagsläget går ca 240 elever och cirka 30 pedagoger. Skolan har en komplett elevhälsa och en aktiv ledning.
Du kommer tillhöra ett av skolans tre fantastiska arbetslag.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Du förväntas att i din tjänst undervisa de elever som valt tyska. I dagsläget är det 9 lektioner, tre dagar i veckan.
Gruppstorlekarna varierar mellan 15-25 elever.
För övrigt förväntas du genomföra de uppgifter som är kopplade till att vara lärare på högstadiet.
Önskemålet är tillträdes i slutet av december för upplärning. Annars vid terminsstart vårterminen 2026-01-07. Totalt 9 pass fördelat jämt på tre dagar. Ca 15-25 eleverKvalifikationer
Vi söker dig som utifrån följande prioritering:
* Utbildad lärare i tyska
* Personlig lämplighet
* Erfarenhet av att arbeta inom skola
Du behöver vara självgående, driven och engagerad. Vi vill had dig som skapar ett lustfyllt lärande och är mån om att eleverna ska må bra och utvecklas.
ÖVRIGT
Har du funderingar kring tjänsten. Hör då av dig via mejl: samuel.klingberg@lindesberg.se
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
