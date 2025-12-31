Lärare i tyska - deltid
2025-12-31
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören För Kristen Skola i Upplands-Bro i Upplands-Bro
Källskolan är en fristående grundskola med kristen profil, bestående av två skolenheter, F-5 och 6-9, med sammanlagt ca 210 elever. Skolan är centralt belägen i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Vårt motto är att varje elev ska må bra och att det ska gå bra, vilket genomsyrar hela verksamheten, inte minst genom vår kristna värdegrund.
Vi söker nu en lärare i moderna språk, tyska åk 7-9 på ca 25-30% från och med vårterminens start, eller så snart som möjligt. Tjänsten ligger schemamässigt utlagd på två dagar i veckan detta läsår, tisdagar och torsdagar (torsdag endast efter lunch).
Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten kan komma att bli en tillsvidaretjänst, beroende på din behörighet.
I din ansökan vill vi att du skickar ditt CV, samt att du i ditt personliga brev beskriver hur du förhåller dig till vår kristna profil, då det är en viktig del av vår verksamhet.
Du kan läsa mer om skolan på vår hemsida.
Ansökningar hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Skicka ditt CV samt personligt brev per mejl (se nedan).
E-post: ansokan@kallskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare tyska 7-9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören För Kristen Skola i Upplands-Bro
Skolvägen 20 E (visa karta
)
196 34 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Källskolan Kontakt
Rektor
Tove Sundling tove.sundling@kallskolan.se 0858166620 Jobbnummer
9666677