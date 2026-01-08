Lärare i träslöjd / snickeri
2026-01-08
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Medborgarskolan Lidingö söker en lärare i träslöjd / snickeri
Har du ett intresse för hantverk och vill dela din kunskap med andra? Medborgarskolan Lidingö söker nu en engagerad lärare i träslöjd och snickeri till vår kursverksamhet för vuxna.
Du kommer att undervisa deltagare med varierande erfarenhetsnivå, från nybörjare till personer som gått kurser under flera år. I undervisningen får deltagarna lära sig att snickra egna föremål, till exempel en bänk, en hylla eller andra enklare möbler eller objekt, med fokus på praktiskt arbete, handledning och inspiration till eget skapande.
Undervisningen sker i en trä- och metallslöjdsal på Källängens skola på Lidingö. Kurserna hålls på kvällstid kl. 18.00-21.00, främst måndagar och onsdagar, med möjlighet att utöka verksamheten vid ökat intresse.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen att bli en del av Medborgarskolans kreativa och folkbildande verksamhet!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Timersättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
