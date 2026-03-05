Lärare i träslöjd och textilslöjd
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sävsjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sävsjö
2026-03-05
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Du kommer att undervisa på 3 skolor i kommunen i ditt slöjdämne. Det är Stockaryds skola år 3-6, Vrigstad skola år 3-6 samt Rörviks skola 3-9.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker engagerade lärare som brinner för hantverk och undervisning. Vi letar efter dig som vill undervisa i träslöjd men även dig som vill undervisa i textilslöjd. Du kommer att ingå i arbetslag med övriga lärare. Utifrån våra styrdokument planerar och genomför du lektioner i trä/metallslöjd eller textilslöjd. Du deltar vid arbetslagsmöten. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning. Du introducerar eleverna i slöjdsalens miljö med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Du inspirerar eleverna att utveckla sin egen formgivning och tro på sin egen förmåga. Tjänsterna är på 100% och är fördelade på 3 skolor.Kvalifikationer
Slöjdlärarexamen
ÖVRIGT
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Rörviks skola
Stina Hultqvist Vestelind stina.hultqvist-vestelind@savsjo.se 0382-15651 Jobbnummer
9778215