Lärare i textilslöjd till Vegaskolan
2025-10-14
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi dig som är behörig grundskollärare inom textilslöjd!
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Övergripande uppdrag:
En av våra slöjdlärare planerar att gå ner i arbetstid inför sin pension och utifrån det söker vi nu någon som kan kliva in och komplettera vårt slöjdlärarteam på 50%.
Du ansvarar för undervisningen i textilslöjd för Vegaskolans elever. I undervisningen möter du elever inom grundskola (åk 2-6) och grundsärskola (åk 1-9). Du utformar undervisningen i ett nära samarbete tillsammans med din slöjdkollega som undervisar i trä- och metallslöjd. I ditt uppdrag fokuserar du på att utveckla elevernas lärande och kunskaper inom ämnet, samt att skapa en trygg och utvecklande tid för eleverna i skolan.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50% med eventuell möjlighet till utökning och tillsvidareanställning framöver.
Förväntansdokument
I vår kommun förväntar vi oss att alla våra medarbetare arbetar utifrån vårt förväntansdokument:
Alla kan, alla vill och alla ska lyckas
Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.
Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever, och har högre positiva förväntningar.
Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.
Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.
Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.
Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp och förändras vid behov.
Du
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
• bidrar i stor utsträckning till den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag
• ser din roll i hela enhetens utveckling
• har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• har ett formativt arbetssätt som synliggör lärandet
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
• är behörig för arbete inom grundskolan
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket
Kvalifikationskrav
Utbildad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan och erfarenhet av att undervisa i slöjd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Vännäs kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
