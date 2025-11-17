Lärare i Svenska
2025-11-17
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare i svenska till vårt högstadium. Vi letar efter dig som har förmågan att skapa en trygg och motiverande lärandemiljö där alla elever känner sig trygga med använda språket.
Ditt mål är att få eleverna att känna sig bekväma och nyfikna på att uttrycka sig på svenska genom kommunikation, kreativitet och interaktiv undervisning. Du gör skillnad för våra elever genom ett tydligt klassrumsledarskap, ett starkt mentorskap och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor.
Fredsborgskolan är en fristående grundskola från förskoleklass till åk 9, uppdelat i två separata byggnader, en för F-6 och en för 7-9.
Tydlighet, förutsägbarhet och struktur är tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som lärare hos oss kommer du att:
Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö genom tydligt klassrumsledarskap.
Vara mentor för en klass och aktivt stötta deras kunskapsutveckling och välmående.
Samarbeta med kollegor i ett prestigelöst och utvecklingsinriktat arbetslag/team där vi lär av varandra.
Arbeta med formativ bedömning och differentierad undervisning för att möta varje elevs behov.
Vi värdesätter höga förväntningar, tydliga ramar och en varm relation till våra elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en skola som sätter både elevernas och lärarnas utveckling i fokus.
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation
Har dokumenterad erfarenhet av eller stort intresse för klassrumsledarskap och strukturerad undervisning.
Ser mentorskapet som en central del av lärarrollen.
Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ser samarbete som en styrka.
Meriterande om du har SVA
Vill vara med och utveckla vårt skolbibliotek.
Låter detta som din nästa utmaning? Ansök till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697) Kontakt
Mikael Ekberg mikael.ekberg@fredsborgskolan.se Jobbnummer
9608500