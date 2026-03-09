Lärare i spanska samt annat ämne
2026-03-09
Västra skolan är en skola för åk 7-9 med ca. 540 elever som är centralt belägen i Falun. Vi har gångavstånd till teater, Dalarnas museum, Stadsbiblioteket och Världsarvet i Falun. Vi på Västra skolan arbetar med visionen att Västra är det självklara valet, för såväl elever som medarbetare! Här tar vi ansvar, är engagerade och har kul på jobbet!
På Västra skolan arbetar vi utifrån en gemensam plattform som innefattar ömsesidig respekt mellan alla på skolan och betonar vikten av trygga och lugna lärmiljöer. Våra verksamhetsmål för skolan är; Trygghet och studiero, motivation till lärande, måluppfyllelse och närvaro. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna till individuell utveckling och goda studieresultat. Vi kallar detta "Vårt Västra", och nu vill vi att du blir en del av detta.
Västra skolan söker nu en lärare, som är ämnesintresserad, har förmåga att leda, engagera och som vill utveckla elevernas förmåga i spanska. Du har ett driv och engagemang i din lärargärning. Gillar du teamarbete och lösningsfokus så är detta ett arbete för dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du kommer undervisa i spanska samt annat ämne utifrån dina kvalifikationer och kan komma att ha mentorselever. Du kommer ingå i ämneslag samt mentorslag som har regelbundna träffar. I ämneslag kommer du att ha möjlighet att diskutera och utveckla undervisningen tillsammans med ett team av meriterade lärare. Inom mentorslaget har ni möjlighet att planera gemensamma aktiviteter samt ha dialog med övriga mentorskollegor i skolans gemensamma övergripande arbete.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska samt annat ämne för åk 7-9Dina personliga egenskaper
Du är trygg i din roll som pedagog/ledare och du förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever. Vidare ser vi att du är en ansvarsfull, tydlig och strukturerad lärare i klassrummet samt har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev. Vi ser gärna att du är engagerad i skolutvecklingsfrågor, delar skolans verksamhetsmål och vill utvecklas tillsammans med övriga kollegor i ett positivt klimat på Västra skolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
• Några års erfarenhet av undervisning i åk 7-9
• Att du är utbildad i att handleda lärarstudenter
• Att du är väl förtrogen med gällande styrdokument
• God digital kompetens
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med start 10 aug 2026.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
