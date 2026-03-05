Lärare i Spanska
Hedemora kommun / Grundskollärarjobb / Hedemora Visa alla grundskollärarjobb i Hedemora
2026-03-05
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vasaskolan är en flerparallell högstadieskola belägen i centrala Hedemora, där även gymnasieskolan finns i samma byggnad. För närvarande går cirka 500 elever på skolan. Utöver det erbjuder vi även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
I Hedemora kommun är alla medarbetare engagerade i att arbeta utifrån värdegrunden KRAM. KRAM står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessa värdegrundsprinciper integreras i medarbetarens årliga enkätundersökningar, samt används som grund för medarbetar- och lönesamtal.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Bildningsförvaltningen söker nu en behörig lärare i spanska för undervisning i Vasaskolan, vår kommunala högstadieskola. I dagsläget är det tre lärare i spanska som har sina lektioner parallellt, utifrån det så är tjänsten endast på 50%.
I varje årskurs finns mentorer som ansvarar för elevkontakter och kommunikation med vårdnadshavare. Mentorer deltar även i möten med vårdnadshavare och socialtjänst. Arbetslagen leds av arbetslagsledare, och vi bedriver kontinuerlig fortbildning utifrån vårt kvalitetsarbete.
Utvärderingar och betygssättning genomförs i samverkan mellan lärarna i spanska.
Som medarbetare i vårt positiva team erbjuds du varierande och intressanta arbetsuppgifter. Du bidrar till utvecklingen av trygghet, stimulans och studiero bland våra elever och får möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och deltagande i kollegialt lärande.
Är du behörig i annat ämne finns möjlighet till heltid.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
* Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska på högstadiet.
* Undervisningen sker på plats i Hedemora och är inte digital.
* Du har goda kunskaper om gällande läroplan och ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
* Du har lätt för att samarbeta och ett genuint engagemang för att se varje elevs möjligheter och utvecklingspotential.
* Du ser varje elev som en individ och arbetar aktivt för att ge alla elever de förutsättningar de behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor.
* Du har ett intresse för kollegialt arbete och bidrar med en positiv elevsyn samt ett engagemang som motiverar och stimulerar elevernas lärande.
Vi rekryterar fortlöpande, sök gärna redan idag!
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 10/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Bitr. Rektor
Eva Winarve Westerholm 0225-34000 Jobbnummer
9779760