Lärare i slöjd till Öxnehagaskolan
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till oss på Öxnehaga skolområde
Öxnehagaskolan är en f-6 skola med totalt ca 350 elever med 5 olika fritidsavdelningar som är åldersindelade. Skolan med den fantastiska utsikten över Vättern ligger på höjderna i Huskvarna.
På vår skola finns många språk representerade och vi har ett språkutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande i alla verksamheter som en naturlig del av undervisningen. Vi arbetar med att alla våra elever ska bli språkmedvetna, toleranta, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta. I vårt arbete är Agenda 2030 en viktig del i allt vi gör på skolan.
Hos oss är varje möte viktigt, varför vi är stolta över och månar om att bevara och berika vår mångfald. Tillsammans är vi starka!
Ditt nya jobb
Att arbeta som slöjdlärare inom främst trä- och metall.
På skolan arbetar vi tätt i arbetslag och du kommer att arbeta tillsammans med flera pedagoger.
Dina arbetsuppgifter är
- Ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen.
- Självständigt planera, bedriva och följa upp undervisning i klass.
- Kartlägga elevers kunskapsnivå, men även dokumentera deras utveckling.
- Säkerställa att utbildning sker enligt läroplanen samt övriga styrdokument.
- Tillsammans med arbetslag eller lärarkollegor förbättra undervisningen.
- Utveckla elevernas förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Bidra till en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas skoldag.
- Mentorskap för klass.
Din kompetens
Vi söker dig som är:
- Utbildad lärare med lärarlegitimation i slöjd.
- Väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument.
- Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
- Grundläggande IT-kunskaper.
- Meriterande med erfarenhet av undervisning och arbete med elever.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför att vi anställer nya medarbetare i lärartjänster, är det viktigt att säkerställa att lärarlegitimationen är giltig. Vi ber därför dig som söker tjänsten att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare slöjd trä och metall
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
