Lärare i slöjd, textil till Gullviveskolan
2026-03-12
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Välkommen att söka tjänsten som slöjdlärare i textil på Gullviveskolan i Gislaveds kommun. Vi är en mellanstadieskola med ca 380 elever och ett 50-tal medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att planera och genomför ämnet slöjd utifrån rådande styrdokument. Vi tänker att du är väl förtrogen med skolverkets riktlinjer för ämnet slöjd. Du ser möjligheter i hur du kopplar ämnets kreativa delar till ämnets syfte och betygskriterier.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare som har behörighet för att undervisa i textilslöjd för åk 4-6. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom yrket och att du som person är engagerad, delaktig och närvarande med ett tydligt ledarskap i klassrummet.
Det viktigaste av allt är att du är intresserad av barn och ungdomars utveckling och vill vara en del i deras skoldag!
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
