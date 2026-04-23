Lärare i slöjd - Brageskolan
Sollentuna Kommun / Gymnasielärarjobb / Sollentuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sollentuna
2026-04-23
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Brageskolan är Sollentuna kommuns gemensamma resursskola. Skolan ligger i Rotebro, nära pendeltåg och grönområden. På skolan går det idag ca 103 elever i åk 1-9, och vårt fritids är uppdelat på två avdelningar. Alla medarbetare har stor inverkan på elevernas och deras lärande och mående, därför är det viktigt att du som vi drivs av att göra skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Som slöjdlärare på Brageskolan undervisar du elever i årskurs 3-9 i trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Undervisningen sker i små grupper där du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Du skapar en trygg, tydlig och strukturerad lärmiljö med fokus på kreativitet, praktiskt lärande och elevens utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med resurser i undervisningen och skolans övriga team.Kvalifikationer
Som person är du flexibel och trygg i att göra anpassningar efter elevens behov. Du är självgående och driver undervisningen framåt. Du har en nyfiken och lösningsorienterad inställning och trivs i en miljö där tät samverkan och relationsskapande står i centrum.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i trä- och metallslöjd och /eller textilslöjd med behörighet för årskurs 3-9.
Meriterande
Tidigare erfarenhet som slöjdlärare i grundskolan.
Erfarenhet av NPF.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Kontakt
rekryterare
Akim Kraft akim.kraft@sollentuna.se 073-9152437 Jobbnummer
9870999