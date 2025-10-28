Lärare i no-ämnena till Introduktionsprogrammet
2025-10-28
Vill du vara med och skapa framtidens lärmiljöer där elever får möjlighet att växa, utforska och utvecklas? Vi söker nu en engagerad lärare till Introduktionsprogrammet (IM) på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.
Rollen som lärare hos oss
Som lärare hos oss undervisar du främst i NO-ämnen på grundskolenivå inom IM, med en tydlig tillhörighet till programmet och ett aktivt mentorskap för eleverna. Du är en viktig del i att bygga relationer och skapa trygghet för eleverna.
På IM arbetar vi tillsammans - kollegialt och med ett starkt fokus på samarbete. Du blir en del av ett team där vi delar ansvar, inspirerar varandra och stöttar i både pedagogiska och sociala frågor. Tillsammans skapar vi en lärmiljö där eleverna får möjlighet att lyckas, både i och utanför klassrummet.Publiceringsdatum2025-10-28Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra elevers bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare med behörigheten i no-ämnena för grundskolan
- behörighet i matematik för gymnasiet
Det är meriterande om du har:
- behörighet i naturkunskap för gymnasiet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/elof-lindalvs-gymnasiumhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-gymnasium--arbetsmarknad
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på deltid (40%) med tillsättning snarast enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig från nu och under hela vårterminen 2026.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 10 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/728".
Detta är ett deltidsjobb.
Kungsbacka kommun (org.nr 212000-1256)
Cajsa Fridén, rektor 0300–834277
9576736