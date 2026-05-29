Lärare i NO + teknik åk 7-9
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Montessori Mondial Kungsholmen söker lärare i NO och teknik med undervisning i åk 7-9
Är du genuint nyfiken på elevers naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig. Vi har höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang och våra lärare brinner för resultatinriktad montessoripedagogik.
Ditt uppdragVi söker nu efter dig som vill arbeta som lärare och undervisa i NO och teknik åk 7-9.
På vår skola får du verkligen möjlighet att att fokusera på och utveckla din undervisning. Vi avsätter tid varje vecka till ämneslagen för ämnesdidaktiskt arbete där ni tillsammans diskuterar, planerar och utvärderar undervisningen med fokus på elevernas lärande.
Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter eleven och inte tvärtom. Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. På Montessori Mondial Kungsholmen erbjuder vi undervisning av engagerade och ambitiösa elever i undervisningsgrupper om max 20 elever i fantastiska lokaler invid Rålambshovsparken på Kungsholmen.
Din profilVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO för grundskolan. Det är viktigt att du har ett brinnande intresse för att undervisa i NO. Du har ett stort personligt engagemang för lärande, kollegialt lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap samt värdesätter det kollegiala samarbetet i arbetslag och ämneslag.
ÖvrigtSom en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 6 augusti 2026 med en tjänstgöringsgrad på 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor(4-6) Hilena Larsson på 076-1397702 eller mailadress hilena.larsson@montessorimondial.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
Montessori Mondial Kontakt
Hilena Larsson hilena.larsson@montessorimondial.se 0761397702
