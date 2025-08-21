Lärare i musik Noleredsskolan 100%
2025-08-21
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Noleredsskolan F-6 har nära både till Torslanda torg, idrottsplats och fina friluftsområden. Hit tar du dig lätt med kommunala färdmedel och från busshållplatsen är det endast ett hundratal meter till skolan. På skolan går det ca 420 elever i årskurs F-6 och vi har även fem fritidshem med verksamhet för elever från förskoleklass och upp till årskurs 5.
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i musik i årskurs F-6. En del av tiden är du i anpassad grundskola, på Torslandaskolan 7-9. Om du har behörighet att undervisa i ytterligare ämnen är det meriterande. Hos oss har du tillgång till en väl utrustad musiksal med tillhörande grupprum. Undervisningen sker i halvklass i årskurs fem och sex och helklass i de lägre årskurserna. Som musiklärare på Noleredsskolan har du stor möjlighet att sätta din prägel på undervisningen och de årliga konserter vi ordnar på skolan. Du ingår i ett arbetslag bestående av ämneslärare som undervisar i praktiska och estetiska ämnen och har här ett gott stöd i ditt arbete runt elever, undervisning och konserter.
För oss på Noleredsskolan är det förebyggande och främjande trygghetsarbetet viktigt och centralt. Vi tror på att elever som trivs, är trygga och mår bra i skolan får de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper genom hög kvalitet i undervisningen. Vi arbetar aktivt för att bevara vår VI-känsla, där all personal känner ett ansvar för skolans miljö och varandras trivsel. På Noleredsskolan kommer du att få kollegor som visar stor entusiasm i arbetet och som ny på skolan kommer du att bli välkomnad och väl omhändertagen av dina kollegor.
Som lärare på vår skola ansvarar du för att skapa ett bra arbetsklimat samt för att skapa en lugn, trygg och trivsam skolmiljö för våra elever. Du förväntas vara en trygg vuxen som är professionell i ditt förhållningssätt och i ditt bemötande mot både elever och vuxna. Du ansvarar för undervisning i dina ämnen och kommer tillsammans med kollegor på skolan att ta ansvar i det kollegiala lärandet.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av öppenhet, trivsel och välkomnande atmosfär. Ett kollegium där du både kan inspirera och inspireras.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i musik för årskurs F-6. Om du har behörighet att undervisa i ytterligare ämnen är det meriterande. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
