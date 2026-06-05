Lärare i matematik och NO
Alingsås kommun, BoU Centrum / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2026-06-05
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Gustav Adolfsskolan är en högstadieskola benägen i centrala Alingsås med fyra paralleller och ett elevantal upp emot 350 elever.
Här står trygghet, gemenskap och lärande i centrum.
Vi är en liten skola med plats för alla. Med våra duktiga lärare, elevhälsoteam och heltidsmentorer arbetar vi för att ge alla barn förutsättningar för att utvecklas och lyckas under sin tid hos oss.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Kompetensutveckling inom professionsprogrammet
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I din roll som grundskollärare är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna.
Som lärare hos oss bedriver du undervisning för eleverna i årskurs 7-9. I tjänsten ingår bland annat att skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling, samtidigt som du är trygg och stabil samt bidrar till nytänkande och kreativitet.
Du förväntas även att kontinuerligt dokumentera och följa upp elevernas lärande och utveckling. Ditt dagliga arbete präglas av de värderingar och förhållningssätt som beskrivs i Alingsås kommuns värdegrund.
Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Lärarlegitimation
• Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare
• Goda kunskaper om läroplanen och de dokument som styr skolans verksamhet
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Grundläggande datorvana
För att lyckas i rollen har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn, ser frågor i ett större perspektiv och ser möjligheter i förändringar.
För att trivas i rollen tror vi att du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du känner stolthet för ditt arbete och vill göra skillnad tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Rekrytering sker löpande
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/pedagog/
Kungsgatan 4 (visa karta
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441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Centrum Kontakt
Rektor
Dzenan Mahic dzenan.mahic@alingsas.se 0322-616401 Jobbnummer
9949020