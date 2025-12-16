Lärare i matematik åk 7-9 - legitimerad
2025-12-16
Vi söker nu lärare som vill vikariera på en skola i Enköpings Kommun. Du måste vara behörig att undervisa i Matematik i åk 7-9. Detta gäller ett långt vikariat som är på 80-100%, med start till vårterminen 2026.
Vi genomför intervjuer löpande. Märk sin ansökan *** Matematik Enköping ***. Till din ansökan önskar vi CV, lärarlegitimation med behörighetsförteckning, utdrag från belastningsregistret samt ett löneanspråk.
Vi på Vikarielärare hjälper skolor att kvalitetssäkra undervisningen när ordinarie personal inte har möjlighet. Vikarielärare finns till för att alltid bedriva viktig och meningsfull undervisning som håller samma höga kvalitet som ordinarie lärares.
Vi förmedlar lärare som kommer in och vikarierar och hjälper till när skolans egna pedagoger inte är där. Vi erbjuder undervisning, lektionsplanering, lpp-utformning, provrättning och annat som skolan kan behöva hjälp med av en legitimerad lärare med mycket goda referenser. Vikarielärare får tack vare sin unika profil in stora mängder förfrågningar från skolor.
Vi jobbar även med rekryteringar åt våra skolor. Är du behörig lärare så finns det chans att få ett nytt fast jobb genom oss direkt på en skola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: ansokan@vikarielarare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "*** Matematik Enköping***". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glaveby Consulting AB
(org.nr 556987-8878), http://www.vikarielarare.se Arbetsplats
Vikarielärare Enköping Jobbnummer
9648338