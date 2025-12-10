Lärare i idrott 7-9, Sätilaskolan
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Mark Visa alla grundskollärarjobb i Mark
2025-12-10
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Sätilaskolan genomsyras av engagemang och omtanke. Här möts du av engagerad, kompetent personal. Här är trivsel, gemenskap och lärande i fokus. Detta bidrar till ett gott arbetsklimat och god sammanhållning. Vi arbetar för att bygga starka relationer som bidrar till en trygg miljö där eleverna får kunskap för framtiden. Tillsammans lär vi för livet.
#kunskap #trygghet Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi ser att du som söker är legitimerad lärare, gärna med några års erfarenhet. Din undervisningspraktik vilar på vetenskaplig grund och beprövade metoder. Din undervisning skapar motivation och engagemang hos eleverna. Du är en tydlig ledare i klassrummet och duktig på att bygga starka relationer. Du brinner för att anpassa din undervisning efter behov för att uppnå ökade kunskapsresultat samt främja hälsa och rörelse. Du använder formativa metoder som en naturlig del av din undervisning. Du har ett professionellt förhållningssätt och vill vara med att bidra till Sätilaskolans utveckling. Tillsammans jobbar vi för att utveckla undervisningen och du deltar i skolans utvecklingsarbete IBIS. Du kommer vara mentor tillsammans med en kollega för en klass. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag. Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskolelärare och har en lärarexamen med inriktning idrott och hälsa 7-9.
Du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt i förekommande fall flexibel arbetstid. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Sätilaskolan 7-9
Susanne Frostenäs susanne.frostenas@mark.se +46703142198 Jobbnummer
9636600