Lärare i grundskolan, årskurs F-3
2025-10-23
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Lära och växa har hög kompetens inom kollegiet. Tillsammans tar vi ett brett ansvar för kvaliteten som gör skillnad på riktigt, från individ till kommunen som helhet. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas och växa i sin roll, i takt med en expanderande kommun. Vi tar beslut med stort engagemang, baserat på verkligheten för ett livsavgörande arbete!
Turingeskolan är en F-6 skola belägen i Nykvarn. På skolan går det 370 elever och vi är ca 42 kollegor. Vi är tvåparallelliga i de flesta årskurser, utom årskurs 4:or som är treparallelliga. Skolan ligger nära Hökmossens badplats med nära tillgång till natur. Vi har goda möjligheter av att skapa varierad och intressant undervisning i våra klassrum med intilliggande studierum, en till en Chromebook, skolgård och naturnära läge. Vår skolgård erbjuder härlig variation av skog, planer och aktivitetsgård. Vi har goda förutsättningar och kommunen har högt ställda förväntningar på vår verksamhet. Visionen är att Nykvarns förskolor och skolor ska bli Sveriges bästa. Vi är redan på god väg att lyckas nå det målet. Vår styrka ligger i att ha en kompetent personalgrupp med höga ambitioner.
Dina arbetsuppgifter
Nu öppnar vi dörrarna för en ny medarbetare till vårt fantastiska lågstadium på Turingeskolan. Du är välkommen till en skola som har välfungerande team och engagerade kollegor där skolutveckling är ett ständigt pågående arbete.
Vi har ett nära samarbete både i årskursteamet och i arbetslagen för att både stötta och bidra med våra olika kompetenser och styrkor. Utöver dina närmsta kollegor har du tillgång till både speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog som arbetar nära i verksamheten för att bidra med sin kompetens vid önskemål och behov.
Att arbeta på Turingeskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du har ett genuint engagemang för varje elevs lärande och utveckling, och möter dem med nyfikenhet, värme och respekt.
Du har förmågan att använda dig av ett tydligt ledarskap och att anpassa undervisningen efter både individen och gruppens behov.
Vi söker dig som är en engagerad och professionell pedagog med god samarbetsförmåga och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har en stark tro på att alla elever kan utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg, stimulerande och varierad lärmiljö. Du differentierar din undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Du är driven, positiv och gillar att samarbeta för att nå gemensam framgång samt att du är lösningsfokuserad och bjuder in till samråd.
Du har/är;
• ett tydligt elevfokus och du har en stark tilltro till alla elevers önskan om att lyckas.
• ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer.
• en god organisatorisk förmåga och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• arbetar bra både självständigt och i samarbete med kollegor.
• flexibel och lösningsinriktad
Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ersättning

Individuell lönesättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
Kontakt
Biträdande rektor
Jeanette Åkerlund 0855501387
9571878