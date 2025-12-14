Lärare i grundskola
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Som lärare hos oss erbjuds du en tillsvidareanställning där du får en viktig roll i att stärka elevers lärande och måluppfyllelse. Uppdraget innebär ämnesundervisning i helklass och undervisning i mindre grupp utifrån verksamhetens behov. Du arbetar nära eleverna och gör skillnad genom tydlig struktur, god didaktik och ett tryggt ledarskap i lärmiljön.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom ditt uppdrag. Din undervisning är varierad, forskningsbaserad och vilar på beprövad erfarenhet. Du följer skolans förhållningssätt och lektionsmodell med tydligt syfte, mål och genomförande i varje lektionspass. Kontinuerlig dokumentation av undervisningen sker i läroplattformen SchoolSoft.
Rollen kombinerar självständigt ansvar med starkt kollegialt stöd. Du blir en del av ett starkt och engagerat årskursteam där samarbete, gemensamt ansvar och professionellt erfarenhetsutbyte är en självklar del av vardagen. Tillsammans skapar ni förutsättningar för trygghet, studiero och en inkluderande lärmiljö.
Du bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare genom positiv och konstruktiv kommunikation och drivs av att stötta både elevers kunskapsutveckling och deras sociala utveckling.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som lärare hos oss krävs att du har lärarlegitimation med behörighet för grundskolan. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person står för god etik och sunda värderingar och verkar aktivt för lika möjligheter, både inom organisationen och i samhället i stort.
Du har god förmåga att skapa och bibehålla professionella relationer, såväl internt som externt. Du samarbetar väl med kollegor och andra funktioner och bidrar till ett positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du trivs i en dynamisk vardag och har förmåga att agera lugnt, strukturerat och professionellt även i pressade situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar, tar till dig feedback och använder den som en naturlig del av din utveckling i rollen.
ÖVRIGT
På Kungsgårdsskolan eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och personliga egenskaper.
Tillsättning av tjänsten kan endast göras under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Inför anställning krävs att du lämnar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning.
Intervjuer kan komma att ske löpande men tjänsten tillsätts inte förrän efter avslutad ansökningstid.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
