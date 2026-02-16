Lärare i fritidshemmet Skottorpsskolan
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Skottorpsskolan är en F-6 skola med 270 elever som kompletteras med ett fritidshem. Skottorpsskolan arbetar utifrån visionen "Värdefulla tillsammans" där vi arbetar medvetet med att stärka elevernas trygghet i olika sammanhang. Vi strävar efter att alla elever ska uppleva undervisningen som meningsfull där delaktighet och inflytande är centralt. Vi har ett varierat arbetssätt som utgår från elevernas intresse och förutsättningar. En framgångsfaktor i undervisningen är lärarnas relationella ledarskap där vi utgår från elevers behov och förutsättningar i undervisningen. Vi har ett nära arbete med Högskolan i Halmstad då vi är en övningsskola vilket bl a innebär att vi regelbundet tar emot studenter.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån elevernas intresse, behov och delaktighet.
Detta sker inom ramen för fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor. Vi har flera fritidshemsavdelningar och vi söker främst personal till våra yngre elever. Då vårt fritidshem ökar i antal elever till hösten behöver vi fler medarbetare!
Tjänsten är 75-100 % beroende på din utbildning, behörigheter och kompetenser.
I vår kommun värdesätter vi fritidshemmets verksamhet och driver ett kommunövergripande utvecklingsarbete för alla fritidshem i kommunen med sikte på gemensam och fördjupad förståelse för uppdraget och en så likvärdig utbildning som möjligt för våra elever.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, Fritidspedagog, Förskollärare/lärare med behörighet för fritidshemmet eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Har du behörighet att undervisa i idrott, bild, hemkunskap eller något annat av skolans ämnen eller annan kompetens som anses vara berikande för vår verksamhet kan det vara en merit.
Du brinner för fritidshemmets verksamhet och du möter elever, vårdnadshavare och kollegor med kompetens och värme. Du har ett starkt driv och engagemang samt har lätt för att skapa goda relationer. Du har ett tydligt ledarskap och ett genuint intresse av lärande och utveckling.
Vi ser gärna att även du som är utbildad förskollärare och vill arbeta på fritidshemmet med våra yngre elever söker.
Erfarenhet inom yrket är meriterande men inget krav!
Om anställningen
Antal tjänster: 3-4
2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
