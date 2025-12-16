Lärare i fritidshem, Väderstad skola
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Mjölby Visa alla pedagogjobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Väderstad skola är en F-6 skola med cirka 120 elever. Fritidshemmet har cirka 70 barn inskrivna och ligger i skolans byggnad. Skolan ligger i Väderstad samhälle mitt på den östgötska landsbygden. Tillsammans på skolan arbetar vi utifrån att alla barn är allas barn. Alla barn ska känna sig trygga hos oss och möta varje dag med glädje och nyfikenhet. Vi arbetar för att samtliga elever ska få det stöd de behöver för att lära sig och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna utifrån fritidshemmets uppdrag enligt Lgr22.
Utifrån verksamhetens mål skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera barn till nya upptäckter och intressen.
I uppdraget ingår att under skoldagen samverka med skolans övriga pedagoger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Du har god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god och lugn lärandemiljö åt våra elever under hela deras dag.
Som person är du trygg, flexibel, ansvarsfull och initiativtagande. Du behåller lugnet i stressade situationer, du tar ansvar för dina uppgifter och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Relationsskapande liksom samarbete är en viktig del av uppdraget.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Elin Laweberg elin.laweberg@mjolby.se Jobbnummer
