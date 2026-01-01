Lärare i fritidshem till Västerås Stad
2026-01-01
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och fritidshemmen med sina pedagoger spelar en otroligt viktigt roll i den visionen.
Behov just nu
Barkarö skola
• 1 tjänst, vikariat 260107 - 260615
Bjurhovdaskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Blåsboskolan
• 1 tjänst, tillsvidare
Branthovdaskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Emausskolan
• 1 tjänst, SÄVA 260107 - 260609 (https://skola.vasteras.se/grundskolor/herrgardsskolan.html)
Fredriksbergsskolan
• 1 tjänst, tillsvidare
Fridnässkolan
• 1 tjänst, tillsvidare, start januari
Herrgärdsskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Irstaskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Lövängsskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari (behörighet i idrott- och hälsa)
Orrestaskolan
• 1 tjänst, tillsvidare (B-körkort och tillgång till bil)
Rösegårdsskolan
• 1 tjänst, vikariat 20260131 - 20260731
Tillbergaskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Vallbyskolan
• 1 tillsvidare start januari och 1 SÄVA 20260108 - 20260801
Vetterstorpsskolan
• 1 tjänst, tillsvidare start januari
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar med övriga pedagoger och elevhälsoteamet på skolan. Du har också nära dialog med föräldrar och ibland med myndigheter.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för arbete i fritidshem. Du är en trygg vuxen som brinner för att skapa engagemang hos våra elever. Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat i fritidsverksamhet, skolverksamhet eller med barn och unga. För att kunna utveckla lärandet i fritidshemmet behöver du känna dig bekväm med att använda digitala verktyg och utrustning som surfplattor, interaktiva program och appar. Din goda planeringsförmåga och lösningsfokuserade inställning är viktig för att du aktivt ska kunna koppla fritidsverksamheten till LGR22 och klassrumsundervisningen. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår fritidsverksamhet och vill att du har ett driv och engagemang att vara en del i detta.
Vi erbjuder
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som medarbetare kompetensutveckling i form av fritidshemslyft och nätverk där du får utbyta erfarenheter med kollegor inom staden. För dig som vill utvecklas i din roll finns många möjligheter; arbetslagslagsledare, digipedagog och traineeprogram för framtida skolledare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare i fritidshem inom grundskola. Det innebär att vi intervjuar och tillsätter våra tjänster löpande utifrån skolornas behov. Vi uppdaterar annonsen kontinuerligt med lediga tjänster. Du får självklart möjlighet att önska skolor när du skickar in din ansökan. Om du går vidare efter eventuell intervju får du möjlighet att besöka valda skolor utifrån aktuellt behov.
Är du inte utbildad lärare lärare i fritidshem kan din ansökan förmedlas ut till rektorer som har lediga tidsbegränsade anställningar.
Om du idag jobbar som lärare i fritidshem på våra skolor men är intresserad av att byta enhet behöver du ansöka här. Du kommer däremot inte behöva gå igenom samtliga moment i rekryteringsprocessen.
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
