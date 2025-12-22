Lärare i fritidshem till Ulrikaskolan
2025-12-22
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Ulrikaskolan är en F-6 skola centralt belägen i Ulricehamn, precis intill Lassalyckan och natursköna skogsområden. Skolan har idag cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet och har fyra avdelningar fördelade enligt åldersmix, två för årskurs F-1 och två för årskurs 2-6.
Värdegrundsarbete är centralt för oss och vi jobbar under temat SPORTAR, där varje bokstav står för värden som samarbete, positivitet, omtänksamhet, respekt, trygghet, ansvar och rörelse. Detta bidrar till en trygg, engagerad och inkluderande skolmiljö, både för elever och personal. Vi har också faddergrupper och sociala aktiviteter för att stärka sammanhållning och gemenskap.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I arbetet som lärare i fritidshem kommer du ha ansvar för fritidshemsverksamheten tillsammans med övriga kollegor vilket består i att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet systematiskt. Avdelningarna har ett nära samarbete med varandra. Under skoldagen fungerar du som stöd kring elevernas utveckling och lärande i olika sammanhang samt vid rastverksamhet som är en stor del av fritidspersonalens uppdrag under skoltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem. Det är meriterande med behörighet att undervisa i idrott eller andra ämnen.
Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom skola eller föreningsliv. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på fritidshem och kunskap om bemötande av barn med olika typer av funktionsnedsättning.
Vi söker en kreativ, strukturerad medarbetare som ser möjligheter och gärna har en problemlösande förmåga. Du är lyhörd, kreativ och kvalitetsmedveten samt arbetar strukturerat och systematiskt i nära samarbete med chef och kollegor.
Som person är du självständig, flexibel och har ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare, kollegor och andra du möter i din yrkesroll.
Vänta inte med din ansökan - intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Enligt avtal.
