Lärare i Fritidshem till Tågaborgsskolan
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Tågaborgsskolan är en grundskola i centrala Helsingborg. Här går ca 600 elever från årskurs F-9. På vårt Fritidshem går ca 130 elever.
Vi erbjuder en arbetsplats i moderna och kreativa lokaler, och kollegor som vill på riktigt. Vår utgångspunkt är att framtiden kommer att se annorlunda ut. Som medarbetare hos oss är du med och ger våra barn och elever förutsättningar att möta framtiden. Det kräver annorlunda arbetssätt, mod och nyfikenhet, och att du arbetar med verkligheten som utgångspunkt. Hos oss utgår vi från att alla är lika olika.
Skolan driver några större utvecklingsprojekt. Vi har extra fokus på entreprenörskap, läsande skola, och rörelse. I dessa utvecklingsarbeten (vi kallar dem Stjärnområden) kommer också du ingå.
På Tågaborgsskolan arbetar vi i Team för att utvecklas och lära tillsammans och du ingår i Team Fritids.
Vill du utvecklas tillsammans med oss är du varmt välkommen till Tågaborgsskolan!
Tågaborgsskolan söker en behörig lärare i fritidshem, som vill vara med och leda vårt utveckling framåt. Tillsammans med engagerade kollegor ansvarar du för fritidshemsverksamheten och för att utveckla det pedagogiska arbetet.
Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du visar och gör det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen.
Tillsammans skapar vi förutsättningarna för eleverna att komma långt i sin kunskaps- och sociala utveckling. Här föds framtidens stjärnor!
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad och inspirerande lärare i fritidshem.
Du är lyhörd och fokuserar på barnens kommunikation, hur de lär och vad de är nyfikna på. Vidare är du kreativ och drivs av att utveckla barn och ungas talanger.
Ditt arbetssätt präglas av att det är lösningsfokuserat och du leder ditt eget arbete och levererar hög undervisningskvalitet. Du är målinriktad och vill att både du och dina elever ska lyckas. Du samspelar med dina kollegor men är även bekväm att arbeta självständigt.
Du trivs med att arbeta med människor och i team samt visar intresse och förståelse för andra. Samarbete är viktigt för dig.
Vi tillämpar löpande urval och har löpande intervjuer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du vår stjärna? Varmt välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad]
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 251216
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 260107 eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
