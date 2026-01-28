Lärare i fritidshem till Slottsskolan
Håbo Kommun / Pedagogjobb / Håbo Visa alla pedagogjobb i Håbo
2026-01-28
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Slottskolan är en F-6 som ligger i Skokloster, Håbo kommun.
Skolan ligger i ett naturskönt område nära Skokloster slott knappt två mil från Bålsta centrum. Slottsskolan är en tvåparallellig skola från F-5, samt en åk 6. Skolan har idag ca. 250 elever.
Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar, Safiren, Rubinen och Diamanten. Vårt fritidshem håller hög kvalitet och vi har ett gott samarbete mellan hem och skola.
Hos oss möter du kompetenta och lösningsinriktade medarbetare som alla arbetar för våra elevers bästa. Vi har ett nära samarbete mellan varandra oavsett profession på skolan. Alla strävar mot en hög måluppfyllelse där våra elever ska utvecklas och lära varje dag. För oss är goda relationer och trygga elever grunden för lärande och utveckling. Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och fortsätta utveckla fritidshemmet på Slottsskolan?
Vi söker nu två stycken legitimerade lärare mot fritidshem som vill förvalta och fortsätta utveckla vårt fritidshem. Du blir tillsammans med dina engagerade kollegor en del av ett arbetslag som arbetar för en meningsfull fritid med elevernas lärande, trygghet och inkludering i fokus.
Du har ett relationellt förhållningssätt där du tillsammans med dina kollegor bygger tillitsfulla relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är väl insatt in fritidshemmets styrdokument och uppdrag. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med ditt arbetslag.
Du är organiserad och kan se helheten över hela skoldagen där samarbete mellan skola och fritids är en viktig del.
Du har förmåga att skapa goda och tillgängliga lärmiljöer som främjar och stöttar eleverna i sitt lärande.
Du har ett intresse för att skapa delaktighet och engagemang hos eleverna på rasterna till exempel genom att genomföra olika rastaktiviteter.
Du kommer bli en viktig del av skolans ledningsgrupp där skolutveckling och organisation står i fokus. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller studerar till lärare i fritidshem och vill arbeta tillsammans med dina studier. Du behöver vara välstrukturerad och en tydlig ledare. Du behöver ha förmågan att skapa goda relationer med eleverna. Du behöver ha en god förmåga i att kommunicera i tal och skrift med vårdnadshavare. Du behöver ha en elevsyn som präglas av att alla elever gör så gott de kan och att det är viktigt att anpassa sig och sin undervisning efter olika elevers behov.
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare i fritidshem.
• Har positiva förväntningar på elever och kollegor.
• Har ett relationellt förhållningssätt.
• Har god samarbetsförmåga.
• Kan organisera och se helheten över hela skoldagen.
• Du är lösningsorienterad och flexibel.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Inom skola och förskola ska alla personer som erbjuds jobb, uppdrag eller praktik uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Grundskolan Kontakt
Josefine Westergren 0732507289 Jobbnummer
9708428