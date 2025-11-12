Lärare i Fritidshem till Ryaskolan
Vill du vara en viktig del av Ryaskolan?
Ryaskolan är en mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till årskurs sex.
På skolan har vi också fritidsverksamhet som är organiserad i tre enheter: förskoleklass, årskurs 1-2 och 3-6. Skolans ledord är: Tillsammans för trygghet och lärande.Dina arbetsuppgifter
Till vår fritidsverksamhet söker vi nu en legitimerad lärare i fritidshem. Arbetsuppgifterna är sedvanliga uppgifter för att skapa och utveckla en god fritidsverksamhet som inspirerar och utmanar eleverna i deras kunskaps-, sociala- och personliga utveckling.
Som lärare i fritidshem har du ansvar för den pedagogiska planeringen för din fritidshemsavdelning tillsammans med legitimerade kollegor. Arbetet sker även i nära samverkan med övriga inom vår fritidshemsverksamhet så som fritidsledare och elevassistenter. I uppdraget ingår ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet för fritids på avdelningen verksamheten ska utgå ifrån de nationella styrdokumenten och det centrala innehållet för fritidshem.
Under skoltid stödjer du eleverna i deras kunskapsutveckling och agerar så de upplever trygghet i lärmiljön. Stödet kan ges i olika former och utgår alltid ifrån elevernas behov. Det kan innehålla undervisning utifrån ämnesbehörighet, kompletterande stöd till den ordinarie undervisningen att arbeta praktiskt som komplement till det teoretiska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning för elever med NPF-diagnos.
Vi ser att du som söker, förutom att du är legitimerad, trivs att samarbeta med kollegor, har insikten att de vuxna på skolan skapar förutsättningar för tryggheten och att det i sin tur skapar förutsättningar för lärande.
Skolans systematiska arbete har tre fokusområden:
• Tydlig språk-, läs- och skrivplan så att varenda elev ska ges rätt förutsättningar för att genomföra och klara sin skolgång upp genom åren.
• Ett didaktiskt upplägg där vi arbetar kooperativt i undervisningen.
• Ett värdegrundsarbete som bygger på gemensamt förhållningssätt och regler som gäller alla barn och vuxna.
Tycker du att det du läser ovan är ett arbete och arbetssätt som tilltalar dig så ser vi gärna att du söker. Har du några frågor tveka inte att höra av dig!
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
