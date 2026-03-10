Lärare i fritidshem till Nygårdskolan
2026-03-10
Nygårdskolan är en mångkulturell F-6 skola i Borlänge kommun med ca 300 elever. Skolan ligger beläget i en vacker omgivning med nära till naturen. Skolan är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas, där fokus ligger på kunskap, glädje, trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningar till att kunna påverka sin framtid. Våra elever på Nygårds skall varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att kunna nå så långt det är bara är möjligt både kunskapsmässigt och socialt!
"Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid".
På Nygårdskolan arbetar vi i årskursteam, trygghetsteam och elevhälsoteam.
Skolan genomsyras av arbetsglädje, kollegialt lärande och gemensamma mål.
I samarbete med RF-Sisu Dalarna har vi en rastverksamhet som ligger i framkant med fokus på rörelserik skoldag. Utöver detta driver skolans förstelärare vårt pedagogiska utvecklingsarbete utifrån beprövad erfarenhet och nya pedagogiska strömningar.
Vi söker dig som vill var med och driva vårt spännande utvecklingsarbete tillsammans med oss i att göra skillnad för varje enskild elev!
Självklart lockar vår kommuns värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Uppdraget består främst av undervisning i fritidshemmet både innan, under och efter skoldagens slut. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat klasslärare, ämneslärare och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Du ska vara legitimerad lärare för undervisning i fritidshem och besitta god kunskap om skolans styrdokument.
Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning, både enskilt och tillsammans med andra pedagoger.
Mycket bra kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, vara tydlig i din kommunikation och ha god samarbetsförmåga med personal, elever och vårdnadshavare.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt, elever i behov av särskilt stöd och erfarenhet av bildstöd i undervisningen.
Erfarenheter av att arbeta med elever som är flerspråkiga och ser mångfald som en tillgång.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
