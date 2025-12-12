Lärare i Fritidshem till Knappekullaskolan
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Knappekullaskolan ligger centralt i Lerum, nära kommunikationer. Intresset för skolan är stort, antalet elever ökar och för närvarande har vi ca 500 elever i åk f-5 och integrerad Anpassad Grundskola. Under de senaste åren har vi arbetat aktivt med lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk) samt med ledarskapet i klassrummet. Vi har som målsättning att eleverna på vår skola ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. På vår skola har vi hög grad av legitimerade och behöriga lärare. Arbetslagets främsta uppgift är att skapa en helhet kring eleven och arbeta för tillgängliga lärmiljöer och ett tydligt och relationellt ledarskap utifrån rådande styrdokument.
Vi är i processen att bygga en ny skola som kommer att innefatta årskurserna F-9. Vår nya skola beräknas vara färdigställd inom ett par år.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till ett maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Du kommer att ansvara för ca 27 elever i en klass på lågstadiet där du planerar, genomför och utvärderar fritidsverksamheten. Fritidshemmet innefattar elever från tre klasser i samma årskurs och under fritidstid samarbetar du med ytterligare två lärare i fritidshem. Du arbetar också en del av din tid i klassen under skoltid och har ett nära samarbete med klassläraren.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i fritidshem.
Du är väl insatt med skolans styrdokument och arbetar med dem på ett självklart sätt. Du har ett inkluderande synsätt och en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta.
Då digitala verktyg är en viktig del i vår verksamhet behöver du vara förtrogen med IKT. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt vid förhållningssätt, lågaffektivt bemötande samt samarbetsförmåga. Idrottsbehörighet samt tidigare erfarenhet av arbete med elever som har diabetes är meriterande. Med ansökan vill vi ha en meritförteckning där din lärarbehörighet och tidigare erfarenheter framgår.
Intervjuer sker löpande. Tillträde 260401 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
