Lärare i fritidshem Kyrkskolan
Gagnefs Kommun / Pedagogjobb / Gagnef Visa alla pedagogjobb i Gagnef
2025-08-22
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
I Gagnefs kommun strävar vi efter ett nära samarbete mellan skola och fritidshem kring eleverna för att skapa trygga och inkluderade lärmiljöer för alla barn.
Vi satsar på att utveckla elevhälsoarbetet, ett ansvar som vi alla delar som arbetar i skolan vilket bidrar till ett kontinuerligt lärande och ökar tryggheten för våra elever. Det kollegiala lärandet är viktigt för oss och att jobba över yrkesgränserna är kompetensutvecklande.
Vi söker nu en medarbetare till härliga Kyrkskolan, en F-6 skola med integrerad fritidsverksamhet. Här möts du av kompetenta kollegor och härliga barn som tillsammans arbetar för trygghet och möjligheten att utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och personligt. Skolområdet inbjuder och ger möjlighet till roliga och varierande fritidsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
Tillsammans med teamet skapar du en helhet kring eleven, efter devisen "hela barnet, hela dagen". Du kommer att arbeta eftermiddagstid på fritids samt som resurs och rastvärd i skolan under skoldagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av att engagera och motivera eleverna till kreativitet och lek samt har en god förmåga att lyssna till och kommunicera tydligt med elever, lärare och vårdnadshavare. Du tar gärna initiativ och är flexibel i ditt förhållningssätt. Du har god struktur på ditt arbete och planerar, genomför och utvärderar verksamheten utifrån fritidshemmens styrdokument tillsammans med dina kollegor.
Du är legitimerad lärare i fritidshem eller har tidigare relevant erfarenhet av arbete med barn. Du har relevanta IT-kunskaper, god förmåga att uttala dig i tal och skrift på svenska och det är meriterande om du har kunskap inom NPF.Anställningsvillkor
100 % tillsvidare med tillträde 250922. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Gagnefs kommun Kontakt
Madelene Holst Dyrsmeds 0241-15329 Jobbnummer
9470343