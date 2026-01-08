Lärare i fritidshem Hovstaskolan
2026-01-08
Vill du jobba som lärare i fritidshem tillsammans med en sammansvetsad och positiv personalgrupp? Då kan detta vara tjänsten för dig! Just nu erbjuder vi möjligheten att arbeta som lärare i fritidshem hos oss på Hovstaskolan.

Om tjänsten
Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Du kommer även att undervisa i klass, tillsammans med lärare samt ha ett pedagogiskt uppdrag i samband med elevernas raster. Arbetet utgår från en inkluderande inställning där alla elever ska kunna delta. Du ser varje elev och är delaktig i uppföljningar och insatser i elevhälsoarbetet. En viktig del i din roll är att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera genomföra och utvärdera undervisning i fritidshemmet, på raster och i klass
• använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
• anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
• stödja elevers sociala utveckling och fostran
• skapa en god miljö för lärande
• utveckla och driva fritidshemsverksamheten utifrån gällande styrdokument och de mål vi har för verksamheten
• hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Hovstaskolan är en F-6 skola i norra delarna av Örebro kommun ungefär 9 km norr om centrum. På skolan går ca 420 elever, varav ca 230 barn inskrivna i fritidshem. Vi har en fin skolgård med stora möjligheter till stimulerande och inspirerande raster. På skolan arbetar ca 70 medarbetare. Skolan ligger i utkanten av ett lugnt villasamhälle med närhet till vackra skogsområden, lekparker och en fin idrottsanläggning.
På Hovstaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar: Gnistan, Lunden, Trädet och Lundsgård. Hit är de barn som har plats på fritids välkomna innan skolan börjar och efter skolans slut. Läs mer om vår skola på www.orebro.se/hovstaskolan.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare i fritidshem är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar väl för att bidra till en trygg och lugn skolmiljö. Du har kunskap om barns utveckling och lärande och kan anpassa undervisningen efter både gruppens och individens behov. Du arbetar strukturerat, ser möjligheter där andra ser hinder och är flexibel i olika situationer under dagen, från undervisning i klassrummet till kreativa aktiviteter på fritids. Du är trygg i att ta ansvar, leder aktiviteter med engagemang och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du behärskar det svenska språket på ett sådant sätt att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal muntligt och skriftligt. Du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver, i de program som finns att tillgå.
• pedagogisk utbildning som ger lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i skola och på fritidshemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 23 februari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 14 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
