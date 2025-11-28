Lärare i fritidshem, Fritidspedagog
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Vasaskolan F-6 är en skola med förskoleklasser, fritidshem och åk 1-6 med ca 350 elever och drygt 50 personal. På Vasaskolan har vi höga förväntningar på varandra och arbetar utifrån ledorden: Trygghet och hälsa ger kunskap. Skolans fritidshemsavdelningar är integrerade i skolverksamheten under skoldagen och det finns ett nära samarbete skola-hem via skolans föräldraforum. Vasaskolan är en VI-skola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare på universitetets lärarutbildning. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet under utbildningsperioden. Denna tjänst är en visstidsanställning för vt-26 med ev möjlighet till förlängning vid behov.
Välkommen till Kalmar kommun och till oss på Vasa!Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss på Vasaskolan kommer du att ingå i ett arbetslag med engagerade och kompetenta kollegor. Tillsammans ansvarar ni för undervisningen och det pedagogiska arbetet på fritidshemmet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Ni planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar verksamheten med elevernas lärande, trygghet och trivsel i fokus. Du kommer också ha ett tätt samarbete med skolans lärare då du som fritidspedagog har en viktig roll även under elevernas skoldag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och behörig fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du har kunskap om styrdokumenten och förmågan att omsätta det i den praktiska verksamheten. Du är en tydlig, ansvarsfull och engagerad pedagog som genom ett lugnt och medvetet förhållningssätt kan skapa goda och förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du har höga förväntningar på eleverna och en god förmåga att motivera och inspirera eleverna till lärande under såväl fritidstid som skoltid.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
